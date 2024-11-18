'Означает прямое участие США в боевых действиях': в МИД России отреагировали на решение Байдена о дальнобойном оружии

В министерстве иностранных дел России отреагировали на решение американского лидера Джо Байдена про использование Украиной дальнобойного оружия. Там заявили, что это будет означать прямое участие США в боевых действиях.

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Об этом сообщила официальный представитель страны-агрессора Мария Захарова. Она добавила, что это также будет означать радикальное изменение сути конфликта.

"Если Украина нанесет удар дальнобойными западными ракетами по РФ, это будет означать прямое участие США в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути конфликта", – заявила Захарова.

Также она пригрозила, что "ответ России в таком случае будет адекватным и ощутимым". Впрочем, Захарова не уточнила, что именно она имеет в виду.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден после нескольких месяцев упорных запросов дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS радиусом действия 300 километров.

Кроме того, сразу после решения американского лидера Великобритания и Франция разрешили Украине атаковать Россию своими ракетами SCALP/Storm Shadow.

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