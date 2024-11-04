'Падает, падает': защитники неба показали, как сбивали 'Шахеды' в ночь на 4 ноября. Видео

В Министерстве внутренних дел показали на видео интенсивную боевую работу нацгвардейцев по вражеским "Шахедам" во время налета в ночь на понедельник, 4 ноября. Мобильные огневые группы защитников неба работают круглые сутки в каждом украинском регионе.

Видео дня

Кадры были обнародованы в официальном Telegram-канале МВД. На них попал один из моментов напряженной ночной работы воинов Национальной гвардии, когда они из стрелкового оружия отражали атаку российских БПЛА.

"Кадры боевой работы нацгвардейцев по вражеским "Шахедам" этой ночью. Мобильные огневые группы НГУ работают круглосуточно во всех регионах Украины", - прокомментировали в МВД.

На видео слышен гул от полета "Шахедов" и активная стрельба, которую вела одна из мобильных огневых групп.

Ролик получился достаточно эмоциональным, ведь он зафиксировал, как защитники сбили один из вражеских дронов-камикадзе.

В результате попадания "Шахед" взорвался.

"Падает, падает! Красота! – Снял видео? – Да. Второй летит!" – говорят гвардейцы на видео.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия с вечера воскресенья устроила очередную массированную атаку против Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ информировали, что враг запустил 80 БПЛА типа Shahed и БПЛА неустановленного типа с направлений Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска, а также ударил ракетой "Искандер-М" по Днепропетровщине. Силами ПВО сбито 50 из 80 БПЛА, еще несколько десятков локационно потеряно.

Ранее госпожа посол США Бриджит Бринк рассказала, что Вашингтон помог Киеву профинансировать 800 мобильных огневых групп, состоящих из нацгвардейцев и пограничников.

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