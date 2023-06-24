'Жгите нечисть!': Порошенко показал, как артиллеристы 43-й бригады уничтожили российский ЗРК с помощью Посейдона

Петр Порошенко в соцсетях показал еще одно "красивое" видео уничтожения вражеского ЗРК артиллеристами 43-й бригады. Зенитно-ракетный комплекс выследили с помощью БПЛА Poseidon, передавшего точные координаты. А дальше уже было дело за немецкой САУ Panzerhaubitze 2000, которая точным выстрелом уничтожила вражескую технику, сообщили в "Европейской Солидарности".

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"Ну, во-первых – это красиво. В который раз артиллеристы из 43-й бригады бьют врага с помощью наших "Посейдонов". На этот раз – российский ЗРК "Птицелов". Вот что значит, когда "птичка" в надежных руках защитников. Жгите российскую нечисть, парни!" – написал Порошенко.

Как известно, в начале мая 43-й ОАБр Фонд Порошенко с волонтерами передали комплекс БПЛА Poseidon. Когда народный депутат из "Евросолидарности" Виктория Сюмар объявила сбор средств на эти БПЛА для бригады, откликнулось более полутора тысяч человек, и не только с Киевщины. Присоединились к сбору через проект "Глаза арты" и телеканал "Прямой" и "5 канал". Остаток суммы закрыл Фонд Порошенко.

"Традиционно к "птичкам" мы передаем комплекс управления дронами. Здесь есть все необходимое оборудование: генератор, старлинк, источник бесперебойного питания и, главное, рабочие места – для оператора, пилота, корректировщика огня и командира. Воины очень обрадовались, потому что это значительно упростит их работу. Приехал, запустил "птичку" в небо, увидел цель, влупил огненным дождем по оккупантам", – показал пятый президент "начинку" внутри специально оборудованного кунга.

В бригаду также передали грузовики DAF, мобильные бани, передвижную автомастерскую и два танковых супертягача Oshkosh. Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн.

43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило – легендарное воинское формирование. В начале полномасштабного вторжения бригада первой взяла на себя защиту подступов к Киеву. Ее батареи были развернуты на Троещине и в Святошине, громили россиян под Гостомелем и в Буче на улице Вокзальной. Сейчас арта 43-й прикрывает нашу пехоту под Бахмутом на Донетчине и на Луганском направлении.

Как рассказали командиры бригады, после российского вторжения в Киевскую область удалось уничтожить не менее 2500 единиц вражеской техники, в том числе и благодаря помощи местных жителей. В бригаде до начала вторжения не было собственной аэроразведки, координатами помогали гражданские – операторы "свадебных" мавиков. Теперь, обладая мощными собственными "глазами", артиллерия уничтожает врага на восточном фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал Запад верить в контрнаступление ВСУ и напомнил о Бахмуте.