В Судже, городе на территории России, произошел неожиданный инцидент, вызвавший волну обсуждений. Недавно там скрылся памятник советского вождя Владимира Ленина.

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Но, как выяснилось, его уничтожили сами россияне. Об этом побывавшему в Судже корреспонденту OBOZ.UA рассказали наши защитники.

Несмотря на операцию украинских военных и боевые действия, памятник Ленину оставался невредимым.

Позже появилась информация о том, что в Судже декоммунизировали Ленина. Памятник исчез со своего постамента в неизвестном направлении. В сети предположили, что его могли снести находящиеся в Судже украинские военные, однако информация об этом не подтверждена.

Как выяснилось, украинские военные не трогали этот монумент, несмотря на его символическую значимость.

Русские самостоятельно уничтожили памятник Ленину. Такое развитие событий стало неожиданностью для многих, ведь, казалось бы, советские символы должны оставаться неприкосновенными в России.

Напомним, глава администрации российского села Гончаровка в пригороде Суджи Александр Гаркавенко пожаловался на стремительное продвижение сил обороны Украины на Курщине. Он признал, что на местах формировали ложные доклады о том, что все под контролем, и передавали на Москву слишком оптимистическую информацию.

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