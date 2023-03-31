Паника нарастает: в Крыму коллаборанты готовятся к приходу ВСУ и ищут, куда бежать

В временно оккупированном Россией украинском Крыму нарастает паника как среди российских захватчиков, так и среди приехавших на полуостров после марта 2014 года россиян и коллаборантов.В Крыму практически остановилось строительство, на торговых интернет-сервисах появилось огромное количество объявлений о продаже бытовой техники и вещей, а гражданские все активнее обсуждают эвакуацию.

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Между тем на территории полуострова увеличилось количество российских оккупантов, захватчики активизировали рытье окопов на побережье и строительство форификационных сооружений. Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев в комментарии "24 каналу".

По словам Бариева, российские захватчики усиленно готовятся к возможному наступлению сил обороны Украины на Крым. Они роют траншеи прямо на побережье.

Не сомневаются в том, что ВСУ таки придут на полуостров и местные коллаборанты. Так, предатели, имеющие деньги, сейчас активно пытаются приобрести недвижимость в Турции и некоторых других странах, а также ищут возможности уехать с полуострова. Учащаются случаи вывоза россиянами семей из Крыма. В то же время часть приехавших на полуостров россиян до сих пор надеются на "вторую армию мира".

"Это касается и российских граждан, которые там. Они очень зомбированы. Они еще надеются, что их "защитят" вооруженные силы России", – заявил Бариев.

По словам члена Меджлиса, в настоящее время в Крыму нарастает паника на всех уровнях. В частности, в подтверждение этого тезиса он приводит информацию о практически полной остановке строительного бизнеса в Крыму. При этом, уверяет Бариев, строительство замерло не из-за нехватки стройматериалов, а из-за страха проводить строительные работы на фоне возможной деоккупации полуострова украинской армией.

В то же время, отметил он, россияне очень активно на интернет-сервисе для размещения объявлений распродают бытовые вещи и технику, которую покупали 2-3 года назад.

"Это говорит о том, что они распродаются и начинают уезжать", – убежден Бариев.

Тема эвакуации обсуждается, утверждает член Меджлиса, практически на всех уровнях. Об этом говорят те, кто живет в Крыму, между собой, ключевой вопрос – кто и как планирует эвакуироваться в случае необходимости.

Да и представители оккупационных властей, похоже, тоже не исключают развития событий, когда придется бежать с оккупированного полуострова.

"И действительно, не только по домам проходят и собирают информацию –– есть ли там пожилые люди, транспортные средства, несовершеннолетние дети. Такую же информацию собирают в муниципальных, государственных учреждениях", –– подчеркнул Бариев.

Даже заявления гауляйтера Сергея Аксенова о создании собственной карманной армии – частной военной компании "Конвой" – очень красноречивы.

"Так он пытается сказать о том, что "мы из крымчан создадим защитную бригаду, которая будет защищать Крым", – убежден член Меджлиса.

Тем временем на полуострове стало больше российских оккупантов и техники, в частности, местные рассказывают, что все чаще видят в Крыму старые военные "ЗИЛы".

"Это все свидетельствует, что действительно в Крыму меняется отношение ко всем процессам. Если раньше они были более уверены, что их "защитят" вооруженные силы России, сейчас начинает меняться ситуация", – отметил Бариев.

Тем временем вынужденно покидают Крым и граждане, поддерживающие Украину. Делают они это во избежание "мобилизации": призыв захватчики запустили на полуострове на две недели раньше, чем планировали.

"По домам проходят и разносят повестки. И для нас важно, конечно, чтобы наши соотечественники оставались там. Но это опасно также", – отметил член Меджлиса.

Он добавил, что крайне важно информационно "стимулировать" незаконно прибывших в Крым россиян, а также местных коллаборантов как можно скорее выехать с полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму заговорили о "провале" и о том, что летом война может добраться до полуострова.

Несмотря на заверения, что "все идет по плану" от оккупационных властей, в этом году туристический сезон в Крыму грозит стать самым провальным за десятилетия. Страх россиян оказаться в отпуске на территории, где вот-вот в результате контрнаступления ВСУ могут развернуться боевые действия, уже дал свои плоды: бронирование уменьшилось вдвое.

По данным, озвученным в Ассоциации малых гостиниц Крыма, по состоянию на март 2023 года бронь номеров на лето составляет 15% в Севастополе, 10% на Южном берегу (Ялта, Алушта, Гурзуф и т.п.) и всего 5% – на западном побережье АРК.

Тем временем военный эксперт Роман Свитан дал прогноз, как ВСУ превратят Крым в "котел" для оккупантов. Он убежден, что освобождение украинского полуострова может начаться со стороны Херсона и Армянска. Подготовка контрнаступления может сопровождаться применением дальнобойных ракет, а после захода сил обороны на полуостров россияне просто убегут, чтобы не оказаться в котле.