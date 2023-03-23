"Наступление будет со стороны Херсона и Армянска": эксперт дал прогноз, как ВСУ превратят Крым в "котел" для оккупантов

Освобождение украинского Крыма может начаться со стороны Херсона и Армянска. Подготовка контрнаступления может сопровождаться применением дальнобойных ракет, а после захода Сил обороны на полуостров россияне просто убегут, чтобы не оказаться в котле.

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Соответствующим прогнозом по поводу деоккупации Крыма в комментарии "РБК-Украина" поделился военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. Он считает, что сперва украинская армия начнет работать по российским гарнизонам в Крыму, которых насчитывается около 150, дальнобойными ракетами. Там оккупантов ждет такая же участь, как и их "коллег" на правом берегу Херсонской области, пока они оттуда не ушли.

По словам эксперта, для переброски войск на левобережье Херсонской области Силы обороны могут применить речные бронированные катера. После этого заход в Крым будет осуществляться по сухопутному перешейку в районе Перекопа, а дальше – выход на Джанкой, убежден Свитан.

Он выразил мнение, что россияне не смогут удерживать остров военной силой и просто убегут оттуда, поскольку Крым может стать для врага котлом.

"Крым невозможно удерживать военной силой – это котел, в котором легко уничтожить любую армию, не имеющую связи с основными силами. А удар будет и по Крымскому мосту, я думаю, этот вопрос уже решен", – отметил Свитан.

Напомним: руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж выразил мнение, что Силы обороны Украины могут начать активную фазу контрнаступления в мае-июне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Крыму российские захватчики роют окопы по периметру населенных пунктов. В частности, такие действия оккупантов фиксируются в Советском районе полуострова;

– кроме того, по данным ГУР Минобороны Украины, оккупанты в Крыму создали оборонную группировку и готовятся к украинскому контрнаступлению. Инфраструктура полуострова – в боевой готовности. Там расположено, среди прочего, около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.

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