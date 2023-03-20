Тактика ''живого щита'' не меняется: в Крыму оккупанты роют окопы по периметру населенных пунктов

В оккупированном Крыму российские захватчики роют окопы по периметру населенных пунктов. В частности, такие действия оккупантов фиксируются в Советском районе полуострова.

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Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. "Захватчики окапываются в Крыму, роют окопы по периметру населенных пунктов. Это зафиксировали, к примеру, на востоке Крыма, в Советском районе. Каждый населенный пункт они хотят сделать некой крепостью", – сказал он.

Таким образом враг пытается продемонстрировать миру и всем крымчанам, что намерен обороняться на оккупированной территории Крыма.

А непосредственно роют окопы преимущественно жители депрессивных районов полуострова с пророссийскими взглядами, рассказал Бариев.

"Это происходит на фоне того, что в школах, детсадах, других госучреждениях выплачивают "голый оклад". Однако есть те, кто говорит, что не будут участвовать в этом ни в коем случае, ни за какие деньги", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным ГУР Минобороны Украины, оккупанты в Крыму создали оборонную группировку и готовятся к украинскому контрнаступлению. Инфраструктура полуострова – в боевой готовности. Там размещены, среди прочего, около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.

– Оккупанты начали рыть окопы в Крыму прямо на пляжах. В частности, они готовятся к обороне аэродрома Бельбек и в северной части Крыма.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что окопы точно не помогут оккупантам. Крым – украинская земля, которая будет возвращена под контроль нашего государства.

– На полуострове усилилось партизанское движение. Патриоты регулярно напоминают захватчикам, что Крым – это Украина.

– Оккупанты распродают недвижимость в Крыму. Жилье выставляют на продажу по дешевке, чтобы успеть до прихода украинских войск.

– Генерал США Бен Ходжес считает, что Крым могут освободить до конца лета 2023 года. А с востока выбить врага можно будет уже в 2024 году или даже раньше.