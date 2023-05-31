'Паники нет, но 'тревожно': в сети указали на нюанс с переброской техники врага через Мариуполь.

В результате мощной "бавовны", которая произошла 28 мая в Юрьевке под Мариуполем, оккупанты потеряли танки Т-72 и теперь стягивают им на замену древние Т-62. Также захватчики свозят в регион дополнительные "Буки" для усиления своей ПВО.

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Об этом 31 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он также обнародовал кадры переброски вражеской техники (размещены внизу новости).

"Еще одни прямые последствия "воскресной бавовны". Оккупанты начали стягивать на замену "уставшей" другую технику", – написал он.

Советник мэра добавил, что живая сила направляется на доукомплектование в направлении Мангуша и Бердянска.

"Паники нет, но немного "тревожно", – прокомментировал Андрющенко активность оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 мая в районе поселков Юрьевка и Никольское под Мариуполем прогремела серия взрывов.

– Вскоре выяснилось, что в результате "бавовны" в Юрьевкеликвидированы 100 оккупантов и ранены еще 400. Для эвакуации с места прилета пришлось задействовать также "Уралы" и "Камазы". В Никольском у оккупантов большие потери, сообщил Андрющенко.

– После мощных взрывов оккупанты активизировали строительство укреплений вокруг захваченного Мариуполя. На улицах города заметили грузовики с бревнами, которые враг использует для обустройства блиндажей.

– Захватчики уже несколько дней разгребают завалы после "бавовны" под Мариуполем. Удар по скоплению врага мог быть нанесен ракетами Storm Shadow, полагает Андрющенко.