Папа Римский в Пасху призвал Украину и Россию провести обмен 'всех на всех'

Папа Римский Франциск во время своего пасхального обращения сделал очередное заявление о войне РФ против Украины. Глава Католической церкви призвал провести обмен всеми военнопленными в формате "всех на всех".

Также он призывал к уважению принципов международного права. Об этом сообщает Vatican News.

Франциск заявил, что его мысли прежде всего стремятся к жертвам многочисленных конфликтов, которые продолжаются в мире, начиная от войны в Израиле и Палестине, а также в Украине.

"Пусть Воскресший Христос откроет дорогу миру для страждущего населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", – заявил Папа Римский.

Также он призвал Израиль прекратить огонь и обеспечить возможность доступа гуманитарной помощи в Газу. Папа Римский выдал, что боевые действия в Газе наносят серьезный ущерб истощенному гражданскому населению, а особенно детям.

При этом Франциск ни слова не сказал о жертвах российско-украинской войны и не призывал освободить украинцев, которые фактически оказались в заложниках на временно оккупированных территориях.

"Как много страданий мы видим в глазах детей. Они отучились улыбаться, дети на этой территории войны. Своим взглядом они спрашивают нас: почему? Зачем столько смертей? Почему столько разрушений? Война – всегда абсурд и поражение! Не позволяем ветрам войны еще сильнее веять над Европой и Средиземноморьем. Не поддавайтесь логике оружия и перевооружению. Мир никогда не строится оружием, а протягивая друг другу руки и открывая сердца", – заявил глава Католической церкви.

Напомним, ранее Папа Франциск призвал к переговорам в войне России в Украине. Он не сказал, какая именно, но отметил, что одна из сторон должна выявить "мужество поднять белый флаг". После скандала в Ватикане объяснили, что понтифик подразумевал не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

На слова понтифика отреагировали многие лидеры мира. Президент Владимир Зеленский посоветовал Папе не заниматься виртуальным посредничеством между жертвой и убийцей. В России тем временем выдали, что Владимир Путин также неоднократно высказывался за переговоры, и попытались обвинить в отказе от них Украину.

МИД Украины вызвал представителя Ватикана из-за заявления Папы Римского о "белом флаге".

Как сообщал OBOZ.UA, после этого скандала Папа Римский сказал, что для того, чтобы победить безумие войны, которое всегда приводит к поражению, погибает слишком много молодых людей. Он призвал молиться за пострадавшее от конфликтов население.

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