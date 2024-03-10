'Мы защищаем жизнь в своем доме': Зеленский посоветовал Папе не заниматься виртуальным посредничеством между жертвой и убийцей. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до вторжения России в Украину у нас было много белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. Это очень красноречиво говорит о том, кто должен остановиться, чтобы закончилась война.

Таким образом, глава государства в вечернем обращении к украинцам ответил на призыв Папы Римского Франциска к переговорам между Россией и Украиной "под белым флагом". Он призвал понтифика "не заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить и тем, кто хочет тебя уничтожить".

Зеленский напомнил: когда 24 февраля Россия начала войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи – все. Украинские капелланы на передовой вместе с военными защищают жизнь и человечность.

"Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", – подчеркнул президент.

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