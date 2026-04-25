Парень потерял руку из-за атаки дрона: из Лимана повторно эвакуировали семью с двумя детьми. Видео

Из Лимана Донецкой области эвакуировали семью с двумя детьми возрастом 12 и 17 лет. Их с мамой вывезли из прифронтового города уже второй раз после того, как юноша получил тяжелое ранение из-за атаки вражеского дрона.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области. Впервые эту семью полицейские "Белого ангела" вывозили в безопасное место в 2024 году, однако люди в конце концов вернулись в Лиман.

"Сын пошел через дорогу за бревном, чтобы подпереть стену. Не увидел дрон – тот сидел в засаде или что. Наклонился за бревном и оно взорвалось", – рассказала мать.

Парень получил травматическую ампутацию руки. Его удалось спасти благодаря военным, которые оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь. Сейчас юношу лечат в Днепре.

Повторная эвакуация

Вторым рейсом из Лимана эвакуировали маму и 12-летнюю Алину, а также их соседку. Девочка пропустила год обучения и, если бы не трагедия, семья, вероятно, оставалась бы в опасности.

Еще в 2024 году мать прятала детей от эвакуации по разным домам, в дырках в полу. Тогда полицейским удалось убедить женщину и вывезти детей. Однако уже через несколько недель семья обходными путями вернулась домой.

Сейчас мама и дочь находятся в шелтере и получают всю необходимую помощь, с ними работают ювенальные полицейские и социальные службы. В ближайшее время их перевезут к сыну и брату, чтобы вся семья была вместе.

Ситуация в Лимане

В городе остается около 1900 жителей, которые находятся в критической ситуации. Враг беспощадно бомбит город, дроны-ждуны охотятся на гражданских среди жилого сектора. Нет ни света, ни газа, ни связи.

О том, какая жизнь в Лимане сейчас, рассказала соседка семьи, 68-летняя Татьяна Михайловна.

"Дроны летают, из подвала не вылезаем. Просто убивают людей. Прилетел КАБ – убило мужчину осколком в спину, истек кровью. Мальчик 23 года подорвался на дроне, его разорвало", – сказала женщина.

