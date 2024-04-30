Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины: подробности

Парламент Исландии утвердил резолюцию о долгосрочной поддержке Украины. Документ, действие которого распространяется на 2024-2028 годы, в исландский законодательный орган внесла министр иностранных дел страны.

За резолюцию отдали свои голоса подавляющее большинство депутатов. Об этом идет речь в сообщении на правительственном сайте страны.

Согласно сообщению, министерша иностранных дел Исландии Кордис Колбрун Рейкофьорд Гильфадоттир поздравила голосование исландского парламента, Альтинга, в ходе которого большинство депутатов поддержали резолюцию о долгосрочной поддержке Исландией Украины на 2024-2028 годы.

"Я особенно благодарна за значительный межполитический консенсус, который преобладал в парламенте по этому чрезвычайно важному вопросу. Сильная поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, с которым сталкивается Исландия и Европа. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой" из-за грубого вторжения РФ в Украину, поэтому мы должны решительно и конкретно содействовать защите Украины. Благодаря предложению и соответствующим обязательствам в бюджетном плане заложена прочная основа для нашей целевой поддержки Украины", – подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Исландии.

Предложение о политике долгосрочной поддержки Украины Гильфадоттир заявила еще на заседании правительства 10 октября 2023 года. Впоследствии в парламент страны направили проект резолюции о поддержке независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и работ по восстановлению в Украине.

Комитетом иностранных дел предложенная резолюция была одобрена, а Альтинг призвали ее принять. В заключении указано, в частности, что "в сферах, охваченных этой политикой, поддержка Исландией Украины должна быть сравнима по объему с поддержкой других северных стран. Комитет подчеркивает, что сильная поддержка независимости, самоопределения и безопасности Украины в сочетании вместе с мирными усилиями под руководством Украины , оказывает непосредственное влияние и защищает интересы безопасности Исландии и международную правовую систему, на которой основывается суверенитет Исландии".

Напомним, 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил новую долгосрочную программу поддержки Украины вооружением на $6 млрд. В частности, на эти деньги будут изготовлены ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS. Также будут приобретены системы противодействия беспилотникам (от высокотехнологичных до обычных боеприпасов для противодроновых ружей), "значительное количество" артиллерийских снарядов и боеприпасы "воздух – земля".