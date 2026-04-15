Силы обороны отминусовали еще 1010 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 313 тыс. 970 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 15 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 864), одну боевую бронированную машину (24 390), 50 артиллерийских систем (40 003), четыре РСЗО (1 736), 1 388 БпЛА оперативно-тактического уровня (239 241).

Также уничтожены 253 единицы автомобильной техники и автоцистерн (89 553) и две единицы спецтехники (4 125).

За сутки Россия потеряла 1 699 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 346 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 517 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

