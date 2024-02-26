Парламент Литвы рассмотрит резолюцию по депортированным украинским детям: названа дата

Парламент Литвы планирует рассмотреть резолюцию с осуждением депортации украинских детей на ближайшей сессии Сеймаса, которая начнется 10 марта.

Об этом сообщила спикер Сеймаса Виктория Чмилите-Нильсен по результатам рабочей встречи с вице-спикером Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк в Вильнюсе.

Елена Кондратюк во время встречи передала главе литовского парламента проект такой резолюции, разработанный совместно с юристами по международному праву.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины напомнила, что, только по официальным данным, Россия депортировала или незаконно вывезла почти 20 тысяч украинских детей. За все время полномасштабного вторжения удалось вернуть всего 388 ребят.

"Каждый голос, звучащий в защиту наших детей, очень важен. Чем больше будет огласки и международного давления, тем больше шансов на возвращение наших детей домой", – отметила Елена Кондратюк на совместной пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров.

Со своей стороны Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что по просьбе украинской стороны Сеймас также проработает резолюцию о непризнании президентских выборов в РФ, особенно в части их незаконного проведения на временно оккупированных территориях Украины.

"Мы обсудили этот вопрос с госпожой вице-спикером Еленой Кондратюк и мы готовы не признавать результаты этих выборов", – подчеркнула Виктория Чмилите-Нильсен.

В ходе встречи в парламенте Литвы стороны также обсудили поддержку вступления Украины в НАТО перед вашингтонским саммитом. Спикер Сеймаса заверила, что ее страна активно продвигает необходимость приглашения и вступления Украины в Североатлантический альянс.

Визит заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк в Вильнюс проходит по личному приглашению Спикера Сеймаса Литвы. Виктория Чмилите-Нильсен занимается помощью украинским женщинам в Литве, которые получили временную защиту. Вместе с Еленой Кондратюк они планируют посетить местные центры помощи украинкам.