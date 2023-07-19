Партизаны АТЕШ взорвали бензовозы россиян в Херсонской области: один сгорел полностью

Украинские партизаны устроили засаду на колонну российской техники на оккупированном левобережье Херсонщины. Они подорвали два бензовоза противника.

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В результате подрыва один бензовоз оккупантов сгорел полностью, второй получил сильные повреждения. Об этом рассказали в военном движении украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Атаку на российские бензовозы партизаны "АТЕШ" устроили 14 июля.

"14.07.23 в 15:00 агент движения "АТЕШ" устроил засаду на колонну противника и задействовал взрывчатку, подорвав бензовозы противника. Результат: один сгорел полностью, второй сильно поврежден. Место действия: полевая дорога, 2 км южнее от села Князе-Григоровка, Херсонская область. Координаты: 47°03'20.8"N 33°53'55.7"E", – отмечено в сообщении.

Место подрыва расположено на оккупированном Россией левобережье Херсонщины. Агентам движения удалось выйти после атаки без потерь.

"14 июля войдет в историю всего партизанского движения! Наши агенты в безопасности и готовы продолжить бороться против рашизма", – подчеркнули в "АТЕШ".

Там также намекнули, что после удара по Крымскому мосту и вынужденного более активного использования оккупантами "сухопутного коридора" россиян ожидает еще не одна "бавовна".

Напомним, ранее сообщалось, что партизаны "Атеш" атаковали оккупантов на Херсонщине. Захватчики оборудовали стоянку своей техники в селе Великие Копани, на неработающей АЗС "Укрнафта". После устроенного движением сопротивления взрыва на этой стоянке были повреждены два грузовика, которые перевозили личный состав оккупационной армии. Шесть оккупантов вследствие взрыва погибли.

Эту операцию партизаны также провели 14 июля.