Партизаны зафиксировали, как в Крыму оккупанты имитируют скопление техники и боекомплекта. Фото

Во временно оккупированном Крыму российские военные создают видимость большого скопления боевого комплекта и техники. Для этого они гоняют туда-сюда одну и ту же колонну из БК для реактивных систем залпового огня по одному и тому же пути.

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Об этом 15 августа сообщило военно-партизанское движение "Атеш" в своем Telegram-канале. Партизаны отметили, что несколько дней вели наблюдение за колонной российской военной техники на Джанкойской трассе.

"Несколько дней подряд нашими агентами проводилось наблюдение за колонной, которая перевозит БК для РСЗО. Колонна двигалась по Джанкойской трассе в сторону Севастополя и обратно. Имитировали "перемещение" реактивных снарядов", – говорится в сообщении.

Крымские партизаны добавили, что они обнаружили, откуда выезжают и куда приезжают российские военные во время своей имитации "перемещения". Движение "Атеш" также обнародовало соответствующую карту.

Как сообщал OBOZ.UA, киберотдел "Атеш" узнал, что Россия отправила воевать в Херсонскую область курсантов. В РФ планируют сделать такую "практику" на поле боя обязательной для выпускников военных училищ.

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