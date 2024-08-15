УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Партизаны зафиксировали, как в Крыму оккупанты имитируют скопление техники и боекомплекта. Фото

Надежда Данищук
War
1 минута
1,6 т.
Партизаны зафиксировали, как в Крыму оккупанты имитируют скопление техники и боекомплекта. Фото

Во временно оккупированном Крыму российские военные создают видимость большого скопления боевого комплекта и техники. Для этого они гоняют туда-сюда одну и ту же колонну из БК для реактивных систем залпового огня по одному и тому же пути.

Видео дня

Об этом 15 августа сообщило военно-партизанское движение "Атеш" в своем Telegram-канале. Партизаны отметили, что несколько дней вели наблюдение за колонной российской военной техники на Джанкойской трассе.

Партизаны зафиксировали, как в Крыму оккупанты имитируют скопление техники и боекомплекта. Фото

"Несколько дней подряд нашими агентами проводилось наблюдение за колонной, которая перевозит БК для РСЗО. Колонна двигалась по Джанкойской трассе в сторону Севастополя и обратно. Имитировали "перемещение" реактивных снарядов", – говорится в сообщении.

Партизаны зафиксировали, как в Крыму оккупанты имитируют скопление техники и боекомплекта. Фото

Крымские партизаны добавили, что они обнаружили, откуда выезжают и куда приезжают российские военные во время своей имитации "перемещения". Движение "Атеш" также обнародовало соответствующую карту.

Партизаны зафиксировали, как в Крыму оккупанты имитируют скопление техники и боекомплекта. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, киберотдел "Атеш" узнал, что Россия отправила воевать в Херсонскую область курсантов. В РФ планируют сделать такую "практику" на поле боя обязательной для выпускников военных училищ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!