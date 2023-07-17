Партнеры передали Украине менее 15% необходимого оборудования для разминирования – Washington Post

Западные партнеры передали Украине менее 15% от того количества оборудования для разминирования, которое просила наша страна накануне контрнаступления. Часть этого оборудования украинские военные получили только на прошлой неделе.

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Об этом пишет издание The Washington Post. Такую информацию журналисты получили от высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

"Он сказал, что Киев получил менее 15% от количества техники для разминирования и инженерной техники, включая установки M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), которое он запросил у западных партнеров накануне контрнаступления", – сказал чиновник.

Он добавил, что часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе.

Как пишет издание, министр обороны Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ ВЕлерий Залужный сообщили, что проинформировали своих западных коллег о том, что им срочно нужно больше систем разминирования, таких как торпедные взрывные заряды Bangalore.

"Минные поля – одна из проблем, которая, безусловно, влияет на темпы наступления. Это проблема, которую мы видим. Можно ли было решить ее быстрее? Это могло бы быть. Как это можно решить? По крайней мере, генерал Милли знает. Другой вопрос, может ли он помочь с этим? Я не знаю", – сказал Залужный.

Официальные лица США заявили, что перед контрнаступлением они предоставили Украине почти все виды оборудования, которое она запросила. Они также предупредили, что не всегда возможно предоставить то количество, которое запрашивает Украина. Что касается систем MICLIC, то Вашингтон работает над тем, чтобы в скором времени предоставить больше не только систем, но и зарядов, которые она использует для подрыва длинного ряда взрывчатых веществ.

По словам украинских военных, длительная подготовка к контрнаступлению, начавшаяся около месяца назад на нескольких участках поля боя на востоке и юге Украины, дала оккупационным войскам России время на подготовку.

"Участки на глубине от 2 до 16 км перед основными опорными пунктами оккупантов были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками. По их словам, эти средства обороны приостановили продвижение украинцев. В результате украинская армия изменила стратегию, заявили украинские военные. Вместо того, чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили Украине для помощи в этом контрнаступлении, подразделения медленно продвигаются вперед пешком", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одно государство передало новую военную помощь украинской армии. Воины Сил обороны получили от Дании шесть современных дронов для обнаружения мин.

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