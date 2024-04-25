Пассажирка из эвакуационного поезда, у которой начались схватки во время путешествия, добралась до Ривненщины: сеть тронула история. Фото

Пассажирка эвакуационного поезда, у которой начались схватки прямо во время путешествия, наконец добралась до Ривненщины. Женщина прибыла к месту назначения уже вместе со своим новорожденным сыном.

Об этом сообщили в соцсетях "Укрзалізниці". От Александрии до Здолбунова их доставили через неделю после родов вместе с новой группой эвакуированных пассажиров из Покровска.

На месте женщину с ребенком встретили представители местных властей, которые позаботятся о том, чтобы обеспечить малыша и его мать всем необходимым для дальнейшей жизни.

В то же время от железнодорожников семья получила небольшой комплимент и пожелания в следующий раз сесть на борт поезда, чтобы совершить долгожданное путешествие по нашей прекрасной и свободной стране.

"Спасибо нашим проводникам, которые оперативно отреагировали на ситуацию, медикам и всем привлеченным, благодаря которым эта история имеет счастливое завершение", – написали в "Укрзалізниці".

Пользователей сети растрогала эта история. В комментариях к сообщению они желают молодой мамочке и ребенку крепкого здоровья и мирного неба над Украиной.

"Мамочке и малышу крепкого здоровья и долгих лет жизни под мирным небом Украины! "Укрзалізниця" молодцы за идею комплимента, любой пустяк стоит того, чтобы растопить сердца наших пассажиров", "Здоровья маме и малышу. Всем мирного неба и скорейшей победы. Слава Украине!", "Укрзалізниця" – вы невероятны! Горжусь вами каждый день", – пишут украинцы.

Ранее сообщалось, что из 47 прифронтовых населённых пунктов Харьковской области решили принудительно эвакуировать семьи с детьми. Речь идет только о близких к границе с Россией селах и поселках Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация у границы в Сумской области остается напряженной. Эвакуационные мероприятия здесь проводятся систематически и организованно.

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