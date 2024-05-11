Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии

Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил, что примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне 2024 года. Свое решение он подтвердил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава государства сообщил на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 10 мая. Зеленский подчеркнул, что для украинского государства это очень символично.

"Ценим важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве. Свет победит!" – написал президент.

Он проинформировал, что провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем, поздравил Его Всесвятость с Пасхой и поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

В июле 2023 года во время визита в Турцию Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем и принял участие в молебне в память о всех погибших в войне, развязанной Россией. Они обсудили перспективы воплощения формулы мира для Украины и возвращения детей, насильственно вывезенных оккупантами на российские территории.

Как сообщал OBOZ.UA, предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей призвал провести обмен военнослужащими между Украиной и Россией. По его словам, необходимо обменять пленных по принципу "всех на всех".