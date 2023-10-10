Patriot, IRIS-T и Gepard: Германия готовит второй зимний пакет помощи для Украины на €1 млрд

Германия готовит к передаче Украине второй зимний пакет военной помощи. Он усилит нашу противовоздушную оборону и возможности украинских военных давать отпор врагу на поле боя.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства обороны ФРГ в соцсети X, ранее известной как Twitter. В этот пакет стоимостью около 1 миллиарда евро войдут ЗРК Patriot, IRIS-T и три зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard.

Они позволят более эффективно защищать нашу критическую инфраструктуру от ракетных и дроновых атак страны-агрессора РФ.

Кроме того, в ближайшие недели в Украину прибудут еще 10 боевых танков Leopard1 A5, 15 защищенных транспортных машин и около 20 защищенных санитарных машин.

"Германия будет продолжать поддерживать Украину тем, что ей больше всего нужно – ПВО, боеприпасами и танками. Этим новым "зимним пакетом" мы еще больше повышаем оперативную готовность Вооруженных сил Украины в ближайшие месяцы", – заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

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Он отметил, что Германия также усилит украинских спецназовцев благодаря комплексному пакету поддержки, в который войдут транспортные средства, оружие и снаряжение общей стоимостью более 20 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания решила передать Украине 6 пусковых установок к зенитным ракетным комплексам Hawk. В то же время Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

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