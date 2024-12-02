Печальная новость: в результате атаки дрона по автобусу в Херсоне погибла волонтер Римма Бараненко. Фото

В воскресенье, 1 декабря, войска страны-агрессора в очередной раз ударили беспилотником по Херсону и убили гражданских жителей. На этот раз они снова атаковали пассажирский автобус. Среди погибших – известная местная волонтерка Римма Бараненко.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он отметил, что женщина была очень светлым человеком с активной жизненной позицией, всегда готовой помочь.

"Сегодня в Херсоне погибла волонтер Римма Бараненко. Она была среди пассажиров автобуса, на который утром российские террористы сбросили взрывчатку с дрона. Я лично знал Римму более 10 лет, мы сотрудничали над разными проектами", - сообщил Прокудин.

Как рассказала подруга погибшей, Елена Назарчук, женщина шла в церковь около восьми утра, когда попала под удар армии РФ.

"Римма во время оккупации и после освобождения Херсона помогала жителям Антоновки и Херсонцам, занималась беспризорными животными", - написала Елена Назарчук.

Как сообщил на странице в Facebook Епископ Херсонский и Таврический Управляющий Херсонской епархией ВЦУ Никодим, Римма Бараненко была среди погибших пассажиров маршрутного автобуса, на который утром российские военные сбросили взрывчатку с дрона.

"Она была человеком верующим, с активной жизненной позицией, много сил тратила на помощь людям, на восстановление справедливости в обществе", – написал он.

Напомним, что россияне вторично за день атаковали общественный транспорт в Днепровском районе. Известно о по меньшей мере 11 пострадавших.

В этот день оккупанты около 8:15 атаковали из БпЛА маршрутку в Днепровском районе города. В результате атаки погибли две женщины и мужчина.