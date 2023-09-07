Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $600 млн

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 600 млн. долларов.

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Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга в четверг, 7 сентября. Она отметила, что пакет включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и поддержки ПВО, боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды и другое.

"Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, содержит оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды и другие возможности", – заявила Сабрина Сингх.

На сайте Минобороны США обнародовали полный список помощи украинской армии.

В пакет вошли:

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

05-мм артиллерийские снаряды;

боеприпасы для разминирования и обезвреживания помех;

средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для тренировок, технического обслуживания и деятельности.

"Этот пакет мер подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворить неотложные потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в ближайшей перспективе, а также развития устойчивой способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве США отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 сентября Министерство обороны США объявило о дополнительном пакете военной помощи для Украины на сумму 175 миллионов долларов. Среди прочего в него войдут снаряды с обедненным ураном и другие виды боеприпасов.

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