Пентагон призвал предоставить Украине снаряды с белым фосфором, но Белый дом отклонил предложение – СМИ

Высокопоставленные должностные лица Пентагона рекомендовали предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для применения на поле боя. Однако Белый дом неоднократно отвергал эту идею.

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Об этом пишет издание NBC News. Американские военные считают, что снаряды с белым фосфором могут быть полезны для маскировки военных подразделений благодаря дыму и свету, которые они создают при использовании.

В случае принятия этого решения боеприпасы не будут указаны в перечне военной помощи, как это произошло с предварительными поставками оружия Украине, о которых не сообщалось публично. Два чиновника отметили, что беспокойство относительно возможного поражения гражданского населения мешало администрации президента Джо Байдена поддержать это предложение.

Белый фосфор – это вещество, которое мгновенно воспламеняется в присутствии кислорода, горит при очень высоких температурах и тяжело гасится. Оно может прилипать к поверхностям, в частности к коже и одежде, вызывая серьезные ожоги.

Дым, возникающий при его использовании, может быть вреден для органов дыхания и глаз. В прошлом, во время больших конфликтов, таких как Вторая мировая война и война во Вьетнаме, США применяли белый фосфор против вражеских сил, однако в сегодняшних условиях его роль изменилась.

Следует отметить, что боеприпасы с белым фосфором не запрещены и по международным нормам не классифицируются как химическое оружие. Однако использующие их военные обязаны придерживаться принципа различия между военными целями и районами, где находится гражданское население.

Напомним, Украина в скором времени получит от Соединенных Штатов крылатые дальнобойные авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). Эти боеприпасы способны наносить удары на расстояние до 150 км и весят до 500 кг.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

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