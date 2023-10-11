Пентагон: США возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные ВВС

Соединенные Штаты возглавят коалицию стран, помогающих Украине развивать собственные Военно-воздушные силы. Совместно с США эту коалицию возглавят Дания и Нидерланды.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Брюсселе после 16 заседания в формате "Рамштайн" 11 октября. Он анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Украины.

Глава Пентагона напомнил, что союзники Украины уже создали несколько коалиций для поддержки ее оборонных возможностей. Так, Эстония и Люксембург создали коалицию, направленную на поддержку украинской ИТ-инфраструктуры, а Литва – коалицию по разминированию.

"И я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты снова возьмут на себя инициативу и помогут возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием ее Военно-воздушных сил", – сказал Остин.

Он пояснил, что, возглавляя эту коалицию, США будут тесно координировать свои действия с Украиной и другими партнерами, сосредотачиваясь на развитии потенциала украинских истребителей F-16.

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Глава Минобороны Соединенных Штатов отметил, что совместно с США коалицию возглавят Дания и Нидерланды, играющие ведущую роль в подготовке украинских пилотов на F-16.

Также Остин объявил, что США присоединятся к еще нескольким коалициям, которые будут формироваться в ближайшие недели, в частности, "которые будут сосредотачиваться на противовоздушной обороне, бронетехнике и артиллерии Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Союзники объявили о предоставлении новых пакетов помощи Киеву.

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