Перебрасывает штурмовые подразделения на передовые позиции: в ВСУ раскрыли замысел врага на Запорожье

На запорожских направлениях – Ореховском и Гуляйпольском – российские оккупанты проводят перегруппировку своих сил и перебрасывают штурмовые подразделения на передовые позиции. Уже через несколько дней враг начнет там активные штурмовые действия.

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Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что захватчики готовятся к штурмам малыми группами пехоты.

"Сейчас на запорожских направлениях, а это два направления – Ореховский и Гуляйпольский, за несколько последних дней противник продолжает накопление сил и средств, проводит перегруппировку своих сил, а также перебрасывает личный состав штурмовых подразделений на передовые позиции... Проводит разведку, проводит инженерное обеспечение будущих своих действий и через несколько дней он начнет активацию, начнет активные штурмовые действия, однако малыми группами пехоты", – рассказал Волошин.

По словам спикера, вражеских штурмов в ближайшее время будет много.

Напомним, ранее Волошин объяснил логику штурмов малыми группами пехоты, которую используют российские оккупанты.

Сначала враг наносит по позициям украинских войск авиационные удары неуправляемыми ракетами, КАБами и мощным артиллерийским огнем.

Разрушив таким образом укрепления и укрытия, оккупанты под прикрытием дронов пытаются зайти на эту позицию малыми группами пехоты, применяя какую-то легкомоторную маневренную технику – мотоцикла, багги или квадроциклы. И уже потом враг пытается закрепиться на занятой позиции.

В последнее время эта тактика россиян остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 21 июня страна-террорист уже стянула на территорию Украины 695 тыс. военных. Сейчас вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается выход оккупантов на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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