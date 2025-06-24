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Перебрасывает штурмовые подразделения на передовые позиции: в ВСУ раскрыли замысел врага на Запорожье

Надежда Данищук
War
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Перебрасывает штурмовые подразделения на передовые позиции: в ВСУ раскрыли замысел врага на Запорожье

На запорожских направлениях – Ореховском и Гуляйпольском – российские оккупанты проводят перегруппировку своих сил и перебрасывают штурмовые подразделения на передовые позиции. Уже через несколько дней враг начнет там активные штурмовые действия.

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Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что захватчики готовятся к штурмам малыми группами пехоты.

"Сейчас на запорожских направлениях, а это два направления – Ореховский и Гуляйпольский, за несколько последних дней противник продолжает накопление сил и средств, проводит перегруппировку своих сил, а также перебрасывает личный состав штурмовых подразделений на передовые позиции... Проводит разведку, проводит инженерное обеспечение будущих своих действий и через несколько дней он начнет активацию, начнет активные штурмовые действия, однако малыми группами пехоты", – рассказал Волошин.

По словам спикера, вражеских штурмов в ближайшее время будет много.

Перебрасывает штурмовые подразделения на передовые позиции: в ВСУ раскрыли замысел врага на Запорожье

Напомним, ранее Волошин объяснил логику штурмов малыми группами пехоты, которую используют российские оккупанты.

Сначала враг наносит по позициям украинских войск авиационные удары неуправляемыми ракетами, КАБами и мощным артиллерийским огнем.

Разрушив таким образом укрепления и укрытия, оккупанты под прикрытием дронов пытаются зайти на эту позицию малыми группами пехоты, применяя какую-то легкомоторную маневренную технику – мотоцикла, багги или квадроциклы. И уже потом враг пытается закрепиться на занятой позиции.

В последнее время эта тактика россиян остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 21 июня страна-террорист уже стянула на территорию Украины 695 тыс. военных. Сейчас вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается выход оккупантов на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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