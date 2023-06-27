Перед штурмом ВСУ села Работино в Запорожье в ДТП неожиданно 'погиб' командир полка РФ: что известно

Вооруженные силы Украины продолжает совершать активное контрнаступление в Запорожской области. Так, украинские бойцы начали штурм позиций ВС РФ в направлении села Работино.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Первичный удар был нанесен в стыковые позиции двух подразделений ВС РФ, что в свою очередь подчеркивает продуманность планирования боевых действий и соответствующую работу разведки.

По данным источника, основной удар пришлось принимать 291-му мотострелковому полку (в/ч 65384, Чеченская Республика), позиции которого находились непосредственно перед с. Работино. При этом, в организации обороны полка отмечалась определенная хаотичность и даже растерянность.

"Здесь стоит заметить, что на сегодняшний день 291-й МСП – одно из самых подготовленных подразделений, которое не первый месяц находится "на передке", а значит, к боевым действиям им не привыкать. Тем не менее, в первый же день линия обороны полка была провалена на отрезок более 400м", – говорится в сообщении.

В ходе следующих нескольких дней, линия обороны будет провалена еще на 1 км вглубь.

"На подмогу 291-му МСП будут направлены силы 810 обрмп (в/ч 13140, Севастополь), что позволит более-менее стабилизовать ситуацию на этом участке фронта", – добавили в канале.

По данным источника, к текущему моменту, потери 291 МСП и 810 ОБРМП составят: 2С4 "Тюльпан" – 1 ед., 2С5 "Гиацинт-С" – 1ед., несколько КамАЗов для транспортировки БК и личного состава, а также существенные потери личного состава.

В сообщении говорится, что во время контрнаступления ВСУ на данном участке фронта погиб российский командир.

"За два дня до начала штурма с. Работино, при загадочных обстоятельствах, в ДТП гибнет командир 291-го мсп – подполковник Кудрявцев Олег Викторович (автомобиль Opel Frontera – к576ар147). Как выяснится позже, причиной ДТП станет неисправность тормозной системы автомобиля, на котором передвигался Кудрявцев. У сослуживцев подполковника сомнений нет – ДТП было подстроено спецами вражеской стороны", – написано в сообщении.

Истинная причина инцидента пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, "вторая армия мира" в очередной раз доказала, что недостойна такого статуса. В РФ подтвердили уничтожение в Запорожье своего генерал-майора Сергея Горячева, которого Вооруженные силы Украины ликвидировали 12 июня.

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