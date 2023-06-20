В РФ подтвердили уничтожение в Запорожье своего генерала. Фото

"Вторая армия мира" в очередной раз доказала, что недостойна такого статуса. В РФ подтвердили уничтожение в Запорожье своего генерал-майора Сергея Горячева, которого Вооруженные силы Украины ликвидировали 12 июня.

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Об этом сообщил в Telegram украинский активист Сергей Стерненко. Он показал фото могилы оккупанта, которое было опубликовано в росСМИ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Подтверждена ликвидация начштаба 35 армии так называемой России генерала Горячева 12.06.23 при ударе по штабу россиян в Запорожской области. Уже и зарыли черта", – написал Стерненко.

Он опубликовал скриншот из поста в соцсети 76-й бригады ВДВ РФ, в котором говорилось, что с Горячевым простились 18 июня в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в сообщении говорится: "12 июня в зоне проведения "СВО" пункт дислокации был подвергнут обстрелу "неонацистских формирований киевского террористического режима".

"Когда прилетели первые ракеты, он кинулся спасать раненых. Ему кричат: "Сейчас вторая волна придет". Он сказал: "Я уйду отсюда последний, как капитан с корабля". И пошел вытаскивать раненых. Второй волной ракет накрыло его", – пишут оккупанты.

РосСМИ сообщают, что Горячев с воинскими почестями захоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге. Участок с его могилой находится у Одесской дорожки.

Сам катафалк и рота почетного караула двигались у "Дома офицеров" на Литейном проспекте.

"В начале СВО он был командиром 5-й отдельной танковой бригадой, "вырос" до замкомандующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии", – говорится в сообщении.

А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как указывают росСМИ, не стал комментировать журналистам информацию о гибели Горячева.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские "военкоры" называли Горячева "одним из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством". Оккупант был "демобилизован" в 53 года.

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