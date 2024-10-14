Перед Силами обороны Украины встанут три проблемы, которые придется решать: при каких условиях возможно контрнаступление

В последние дни ряд СМИ, экспертов, а также на уровне официальных лиц стали озвучивать версию о том, что украинские войска смогут перейти в контрнаступление в 2025 году. Но есть и противоположное мнение.

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После крайне неоднозначного результата летнего контрнаступления 2023 года многие испытывают устойчивый скепсис относительно возможности украинских войск повторить что-то подобное Харьковской операции или выдавливанию РОВ с правого берега Херсонской области. Но в 2024 году, на фоне "бесконечного" наступления оккупационных войск, произошло событие, выбившее стулья из-под седалищ российских генералов, – Курская операция.

Именно она показала уязвимость российской армии в вопросах противодействия маневренной войне, а также ее ограниченность в случае отсутствия стабилизированной линии боестолкновения.

Курская операция

Вот уже более двух месяцев украинские войска продолжают успешно удерживать зону контроля в Курской области РФ. Российские войска, имея численное превосходство, а также находясь, по сути, на своей территории, не продемонстрировали какого-либо феерического результата в ходе контрнаступления, начавшегося 10 сентября.

На сегодняшний день средний показатель контролируемых Силами обороны Украины в Курской области территорий составляет около 1100 км².

Это стало возможным за счет того, что в условиях маневренной войны российская армия лишается основного козыря – артиллерии. И теперь РОВ имеют катастрофические для их боеспособности потери в технике, основных боевых танках и боевых бронированных машинах, что вынуждает переходить на метод компенсации механизированных потерь большей мобилизацией людского ресурса. Но вот с артиллерией у россиян дела обстоят несколько лучше, чем с ОБТ и ББМ. Как-никак, а СССР был крупнейшим в мире производителем и оператором артиллерийских систем.

Дефицит артиллерии, к слову сказать, начнет остро проявляться у российских оккупационных войск как раз в 2025 году, но пока они обходятся быстрой расконсервацией оставшихся у них от СССР по наследству буксируемых артсистем. Но в том-то и дело, что в современной маневренной войне буксируемая гаубица это больше обуза, чем грозное средство поражения.

По стабилизированным ЛБС, в первую очередь в зоне боевых действий в Украине, российская артиллерия продолжает иметь превосходство, в Курской же области ее эффективность падает на порядок.

Кроме того удары СОУ по арсеналам Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ также внесли свои коррективы в вопросы обеспечения артиллерийских подразделений боекомплектом.

В результате РОВ в Курской области вынуждены оперировать превосходством людского ресурса и доминированием тактической авиации в воздухе, применяющей КАБы. Но, опять-таки, в условиях маневренной войны КАБы не эффективны, так же как и буксируемая артиллерия.

Да, стирать статичный город в пыль полуторатонными бомбами и вскрывать позиции на стабилизированной ЛБС – это одно, а вот бить по лесопосадке, где уже может не быть никого, да еще и высокая вероятность промахнуться, – это совсем другое.

Это одни из тех факторов, по которым многократно превышающая украинскую группировку курская не способна показать какого-то высокого результата. Основные инструментарии, которыми она привыкла пользоваться для ползучего наступления, в условиях маневренной войны – не действенны.

Так, собственно, к чему вся эта прелюдия?

Три проблемы 2025 года

В следующем году для Сил обороны Украины будет три основные проблемы, которые необходимо решать посредством очередной адаптации тактики ведения боевых действий.

Первая проблема нам хорошо известна – это численное превосходство врага. Я об этом неоднократно писал и говорил: РОВ готовятся воевать в 2025-ом именно людским ресурсом, что обусловлено истощением механизированной компоненты.

На третий год полномасштабной войны потери ОБТ и ББМ у оккупационных войск вышли в категорию исторически-невосполнимых. Россия никогда, никогда не сможет компенсировать потери техники, понесенные в войне против Украины. Поэтому основной упор будет делаться на людей. Но не только.

Второй проблемой СОУ будет оставаться российская тактическая авиация и планомерное совершенствование универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) для корректируемых авиационных бомб. Самой большой угрозой может стать интеграция реактивного двигателя в КАБ, что значительно увеличит дальность их применения. В некоторых случаях эти бомбы будут применяться как замена артиллерии, что достаточно эффективно при стабилизированной линии боестолкновения и по статичным целям.

Третья проблема – артиллерия – была, есть и будет оставаться таковой в 2025 году. Конечно, в основном это буксируемая артиллерия, причем мы уже видим не просто редкие, а уникальные советские гаубицы и дивизионные пушки, которые достают из глубочайших глубин арсеналов и центров хранения. Но пока они могут это делать, артсистемы будут продолжать вести огонь.

Собственно, люди, КАБы и артиллерия – вот основные проблемы СОУ, которые они должны будут решать в тактическом плане. И задумываться о сценариях и методах решения нужно уже сейчас, чтобы не получилось как с танком-ангаром…

Но все эти проблемы таковыми являются при наличии стабильной линии боестолкновения. А что если она исчезает?

Нестабильная ЛБС и выводы

Как видно по Курской операции, в условиях нестабильной линии боестолкновения российские войска не могут полноценно реализовать свое количественное превосходство, а также имеющиеся (пока еще в избытке) средства поражения. Из этого делаем вполне прозаический вывод… Если функционал оккупационных войск ограничивается именно стабильной ЛБС, то ее необходимо дестабилизировать и эффект маневренной войны перенести на один из плацдармов в Украине.

Прорыв ЛБС и выход на вторую или даже третью линию обороны вполне позволяет создать такую хаотизацию в порядках противника. В этом нет ничего нового в области военной науки, хотя и есть своя специфика, обусловленная возможностями противника. То, в чем он силен, можно повернуть против него.

К сожалению летом 2023 года полностью реализовать такой сценарий не удалось - во многом потому, что стадия истощения РОВ была недостаточной. Сейчас же мы выходим именно на тот этап войны, когда ограниченные возможности врага, даже при его количественном превосходстве, не позволят ему поддерживать высокий уровень наступательных действий, а также предельно ограничат оборонные возможности.

Разумеется, реализовать такой план контрнаступления на том или ином плацдарме возможно будет только при полном техническом обеспечении наступающей стороны. А, как известно, в основном Силы обороны Украины зависимы от поставок международными партнерами соответствующих инструментариев.

Поэтому можно долго обсуждать, возможно контрнаступление СОУ в 2025 году или нет, но в результате все упирается именно в вопрос обеспечения и наличия соответствующей номенклатуры инструментариев.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".