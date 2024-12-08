Переданные Соединенными Штатами Украине танки Abrams были недоукомплектованы, – Салливан

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что танки Abrams, переданные Украине, оказались недоукомплектованными и недостаточно эффективными в условиях боевых действий. Такая оценка совпадает с выводами американских военных, отметивших, что танки Abrams в условиях боевых действий не стали наиболее эффективной техникой для Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Об этом Салливан рассказал на форуме национальной обороны в США. В Украину танки прибыли без самой современной брони из-за политики США по экспорту военной техники.

Следует отметить, что Abrams США начали посылать в Украину осенью 2023 года, всего они отправили 31 единицу.

Советник президента Джо Байдена сообщил, что США также готовы провести дополнительное обучение украинских пилотов на истребителях F-16, однако пока этого не происходит из-за недостаточного количества кандидатов в Украине.

Относительно использования Украиной ракет ATACMS для ударов по территории РФ, Салливан подчеркнул, что это не универсальное решение для этой войны, а лишь одна из дополнительных возможностей для украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме объявили о масштабной инициативе по поддержке Украины. Она предусматривает "лавину" военной помощи и новые санкции против страны-террориста России.

Речь идет о сотнях тысяч артиллерийских снарядов, тысячах ракет и сотнях единиц бронетехники до середины января. По словам Салливана, США также готовы обучать украинских военных на объектах за пределами страны. Помимо военной помощи, план предполагает почти завершенное соглашение на $20 млрд кредитов, обеспеченных прибылью от замороженных российских активов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!