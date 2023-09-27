'Переговоры идут на разных уровнях': у Зеленского прокомментировали сроки поставки Украине дальнобойных ракет

Украина продолжает вести переговоры с западными союзниками о передаче украинским воинам дальнобойных ракет. И не исключено, что они могут появиться на вооружении Сил обороны уже в ближайшее время.

В то же время набирает обороты производство собственного дальнобойного оружия – как ракет, так и дронов. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.

Он оптимистично оценивает перспективы передачи западными союзниками дальнобойных ракет, которые позволят более эффективно уничтожать живую силу, технику и вооружение российских оккупантов.

"Соответствующие переговоры на разных уровнях идут. Они крайне интенсивны. Президент лично занимается этим. Я думаю, что мы все же будем в ближайшее время иметь дальнобойные ракеты – партнерские", – отметил Подоляк.

К тому же, заявил представитель Офиса президента, набирает обороты и собственное производство дальнобойного оружия. Украина производит сейчас как дроны, способные преодолевать большие расстояния, так и определенные ракеты. Пока их производится недостаточно, ведь Украине нужны сотни ракет, способные поражать цели на всей оккупированной части Украины.

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"По сравнению с началом войны, сейчас мы с вами практически имеем абсолютно переоснащенную украинскую армию. И этот процесс продолжается", – подчеркнул Подоляк.

Дальнобойные ракеты позволят украинским воинам существенно снизить боеспособность оккупационной армии благодаря сокрушительным ударам по тыловой инфраструктуре захватчиков, а также транспортным узлам, что повлияет на способность врага подвозить на передовую резервы и ресурсы.

В то же время, по словам советника главы ОПУ, на Банковой рассчитывают, что союзники передадут Украине все виды оружия, в частности, дальнобойные ракеты в достаточном количестве.

Пока процесс продвигается медленно по нескольким причинам. Одной из них, считает Подоляк, является прежнее неверие Запада в то, что Украина способна будет эффективно противостоять агрессору уже 19 месяцев.

Замедляющим фактором явилось и отсутствие в прошлом сотрудничества между Украиной и странами Запада в военных технологиях. Ведь украинская армия раньше использовала преимущественно старую технику советского производства. Переход на стандарты НАТО активно происходит только сейчас, в условиях полномасштабной агрессии.

К тому же, убежден Подоляк, западные партнеры долго сомневаются перед принятием решений о передаче украинской армии тех или иных вооружений, преимущественно из-за опасений, что украинские воины не смогут использовать их ответственно.

"Консервативное мышление говорит о том, можем ли мы гарантировать, что это оружие не будет использоваться по территории России. Безусловно, мы это гарантируем, ведь мы придерживаемся международных нормативов, конвенций, типа ведения войны. Мы же не Россия",– заявил советник руководителя ОП .

По его убеждению, на темпы поставки оружия влияет "переформатирование глобального политического пространства", которое, считает Подоляк, состоит в том, чтобы "поставить крест на существовании России" в ее текущем виде.

Он напомнил, что РФ много лет финансировала определенные программы и вкладывалась в то, чтобы интегрироваться в глобальную экономику. Не в последнюю очередь Кремль также выделял средства на информационные программы и сети пророссийского лобби в разных странах, на разных уровнях и рынках. И процесс избавления от этого – сложный и длительный.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки рассказали, что Украина тестирует разное оружие, в том числе дальнобойное и высокоточное. Там заметили, что при выборе вооружения Украина предпочитает современность, технологичность и высокую точность. И оружие, уже используемое для тестирования, очень высокого качества.

Как иронически отметили в ГУР, стране-агрессору "должно быть приятно, что на ее территорию полетят новейшие разработки".