Переговоры продолжатся: Кулеба объяснил, почему Китай отказался участвовать в Саммите мира

Украина и Китай, вероятно, будут продолжать переговоры по завершению войны, которую начала Россия против нашего государства. Это будет происходить, несмотря на отказ Пекина принять участие в Глобальном саммите мира.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Кулеба подчеркнул, что как Украина, так и Швейцария уже вели переговоры с Китаем о возможности его участия в саммите. Однако, по его словам, главной причиной отказа Пекина стало отсутствие России.

При этом в Пекине тщательно изучают результаты саммита.

"Но мы знаем, что в Пекине очень детально изучают результаты саммита. В Пекине увидели впечатляющий масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем по поводу прекращения войны в Украине", – добавил глава МИД.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал предположение, что отсутствие Китая на саммите мира в Швейцарии связано с просьбой российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это и есть настоящая позиция КНР по поводу войны в Украине.

Ранее в Китае отреагировали на обвинения президента Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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