"Переговоры ради переговоров": эксперт назвал "мирный план" Трампа примитивной заморозкой войны

Так называемый мирный план кандидата в президенты США Дональда Трампа фактически является "примитивной заморозкой войны", игнорирует предусловия и реалии агрессии, а также не будет устраивать ни Украину, ни Россию. Но нужно учитывать и то, что Трамп – "профессиональный политик-популист", известный непредсказуемыми решениями и часто радикальными изменениями взглядов.

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Позицию скандального представителя Республиканской партии оценил эксперт-международник Тарас Жовтенко. Ситуацию он прокомментировал в интервью OBOZ.Talk.

Эксперт сказал, что план Трампа был разработан за формулой "переговоры ради переговоров".

По его мнению, предложение американского политика "максимально противоречит ультиматуму" кремлевского диктатора Владимира Путина, озвученного перед Саммитом мира в Швейцарии. И кстати, сам Трамп назвал условия России неприемлемыми.

"На самом деле, мы должны понимать, что в этой трамповской "формуле мира" на самом деле больше внутриамериканской политики, чем внешней политики, чем геополитической стратегии и, наконец, чем понимания Трампом тех процессов, которые происходят не только между Россией и Украиной, но и в Европе и с европейской безопасностью", – сказал Жовтенко.

Примечательно, что одиозный республиканец заговорил о собственном мирном плане как раз перед дебатами с нынешним главой США Джо Байденом. Поскольку Белый дом до сих пор не представил свою "формулу", Трампу было выгодно подчеркнуть, что у него якобы есть решение проблемы.

"Поэтому эта инициатива потихоньку раскручивалась в американском политикуме и информационном пространстве, а затем, ближе к дебатам, набирала конкретные образы. Но, опять же. возвращаясь к ее сути, – на самом деле это чистый популизм и это заморозка конфликта в формуле "просто переговоры ради переговоров", – указал Жовтенко.

Он склоняется к тому, что сейчас высказывания Трампа – это "чисто предвыборная история".

"Тем более что Трамп, даже будучи в должности президента США, отличался в том числе и тем, что был очень непоследователен, особенно в тех вещах, которых он не понимал. Он мог буквально за сутки передумать и развернуть собственное видение на 180 градусов", – добавил эксперт-международник.

Если посмотреть на суть предложения, то Путин получит возможность поторговаться, протянуть время и собрать ресурсы для продолжения активных боев. Украину Трамп обещал вооружить, если РФ откажется от переговоров. По мнению Жовтенко, конфликт решен не будет, поэтому риск эскалации, вплоть до Третьей мировой, только вырастет. К примеру, он не исключает, что Путин в будущем, после паузы, "будет уже атаковать всеми силами, которые у него есть, а возможно даже и использование тактического ядерного оружия; или он будет разжигать и дальше конфликты, например, либо на Ближнем Востоке, либо на Корейском полуострове для того, чтобы еще больше распорошить внимание Соединенных Штатов".

С другой стороны, "формула" Трампа "абсолютно не удовлетворяет путинские амбиции".

"Не только в части того, что он [Путин] хочет всю Украину, хочет уничтожить наше государство как политическое образование, политический субъект, и, соответственно, украинский народ как нацию. Он же хочет, на самом деле, перераспределения сфер влияния в Европе, он хочет вернуть себе Балтийские страны, он, в конце концов, хочет поделить Европу с Соединенными Штатами Америки где-то примерно так, как это было когда-то во времена Холодной войны", – заявил Жовтенко.

То есть, предложение Трампа "не дает ничего ни Украине с точки зрения нашего интереса в этой войне, ни Российской Федерации с точки зрения их захватнических геополитических планов".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп сказал, что РФ, КНР и КНДР сейчас являются внешними врагами Штатов. Однако эти государства якобы перестанут ими быть "при умном президенте" США.

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