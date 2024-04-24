'Переговоры уже ведутся': Маркарова заявила, что в Украине возможно производство систем Patriot и ракет к ним

В Украине возможно производство американских систем Patriot и ракет к ним. Соответствующие переговоры между украинской стороной и партнерами активно проводятся.

Такое заявление сделала госпожа Украины в США Оксана Маркарова. Об этом она сказала в интервью украинским СМИ.

Она вспомнила о визитах президента Украины в США в сентябре и декабре прошлого года, во время которых вопрос совместного производства систем Patriot был одним из центральных.

"Между визитами уже было два заседания бизнесов, украинских и американских, со всеми, потому что на самом деле Patriot – это не один даже производитель, это несколько, которые производят разные части", – отметила посол.

По ее словам, сейчас ведется активная работа в этом направлении.

"Должны начать сами производить очень много, как минимум составляющих, а как максимум уже завершенных некоторых продуктов. Мы понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется", - отметила Маркарова.

Она также отметила, что эта война показала, насколько низка готовность мирового сообщества к быстрому увеличению производства в нужные моменты.

Посол также выразила надежду, что сотрудничество с бизнесом в этой сфере будет способствовать не только повышению обороноспособности Украины, но и укреплению безопасности во всем мире.

"Поэтому это большая глобальная стратегическая задача и как раз это большой элемент экономического сотрудничества, но и повышение боеспособности и производства тех возможностей, которые нужны Украине сейчас немедленно, но они также будут нужны всем нам", - сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина может получить от стран НАТО дополнительно 6 ЗРК Patriot. Также Германия решила передать Украине уже третью систему – она станет седьмой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что партнеры Украины значительно активизировали усилия по предоставлению нашей стране систем противовоздушной обороны для защиты от атак России. Такой интенсивности работы от союзников по предоставлению ПВО не было изначально полномасштабного вторжения РФ.

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