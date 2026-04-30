'Переход на стандарты НАТО': Украина получила мобильные тренажеры F-16, таких всего несколько в мире, – Федоров

Украина получила мобильные тренажеры истребителей F-16, которые уже используются для подготовки пилотов. Благодаря этому время между обучением и боевым применением сокращается, а эффективность выполнения задач в небе растет.

Часть таких систем, которых в мире всего несколько, уже работает в Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Новые тренажеры дополняют уже имеющиеся стационарные комплексы и значительно расширяют возможности подготовки украинских пилотов. Они позволяют непрерывно проводить тренировки и постепенно интегрировать подходы, соответствующие стандартам НАТО.

Системы разработаны с учетом украинских потребностей и особенностей театра боевых действий. В симулированной среде пилоты могут отрабатывать сложные сценарии, в частности реагирование на воздушные угрозы, принятие решений в стрессовых условиях и выполнение конкретных боевых миссий.

Отдельное внимание уделено мобильности тренажеров – их можно быстро перемещать в зависимости от ситуации с безопасностью. Это позволяет минимизировать риски для персонала в условиях регулярных атак и обеспечивать стабильный процесс подготовки.

Партнерами проекта выступили страны Коалиции возможностей воздушных сил, в частности Нидерланды, Чехия и Австрия, а также компании-разработчики соответствующих технологий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Воздушных Силах ВСУ среди прочего есть и истребители F-16, которые действуют очень эффективно. Сейчас эти самолеты применяются как составляющая противовоздушной обороны, и в целом украинская ПВО демонстрирует высокие результаты. В плане первоочередности украинские защитники испытывают недостаток не в технике, а в количестве ракет для перехвата вражеской баллистики.

