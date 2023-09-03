'Переход войны на территорию России не остановить': в CNN проанализировали развитие украинского оборонпрома

В американском издании CNN проанализировали развитие украинского оборонпрома. Там заявили, что Украина бьет по России оружием собственного производства.

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Воздушные и морские дроны, загадочные новые ракеты и диверсионные группы — все это часть инструментария. Среди целей – российские аэродромы, средства ПВО и судоходство, сообщает издание.

Президент Владимир Зеленский не извиняется за перенос конфликта на российскую землю, заявив недавно: "Война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".

Нападения вдали от нынешних линий фронта также являются свидетельством развития способности Украины проецировать силу. Этот прогноз намеренно опирается не на западное оборудование, а на местные адаптации, как с точки зрения технологий, так и с точки зрения тактики. Зеленский и министр обороны Алексей Резников неоднократно заверяли западных доноров, что их оружие не будет использоваться против целей внутри России; это будет расценено Москвой как акт агрессии, который сделает ее стороной конфликта.

Вместо этого Украина продвигается вперед в создании оружейной промышленности, которая будет обеспечивать все: от 155-мм артиллерийских снарядов до беспилотников большей дальности, а теперь, похоже, и новую ракету большой дальности.

В частности, украинские чиновники намекнули о разработке новой крылатой ракеты. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, на прошлой неделе опубликовал видео предполагаемой ракеты с подписью: "Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешны, применение эффективно".

Позже он рассказал о трехлетней программе развития: "Обеспечить дистанцию ​​в тысячи километров, это работа больших коллективов, мощная работа. Теперь мы можем сказать, что у нас есть результат".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель кропотливого разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные битвы еще впереди, так как россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.

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