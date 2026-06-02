Переходят к локальным действиям: Трегубов рассказал, какие проблемы возникли у оккупантов с наступлением
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Из-за недостатка сил оккупанты не могут проводить масштабные наступления одновременно на разных участках фронта. Поэтому россияне вынуждены отказываться от широкого наступления и сосредотачиваться на локальных операциях.
Об этом заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, нынешние возможности российской армии уже не позволяют реализовывать те планы, которые она имела в начале весенней наступательной кампании.
Трегубов отметил, что российское командование рассчитывало усилить давление за счет большого количества личного состава, интенсивного использования оружия и штурмовых групп. Однако сейчас, по его словам, этот подход уже не дает ожидаемого результата из-за недостатка ресурсов.
"У них уже нет того человеческого ресурса, который был раньше. Просто не хватает сил одновременно наступать на широком фронте – и возле Купянска, и на Лиманском направлении, и на других участках", – пояснил спикер.
Также он объяснил значение Боровой для российских планов. По его словам, поселок оккупанты рассматривают как направление, с которого можно продвигаться на юг в сторону Лимана и создавать давление на город с севера.
Напомним, в течение мая 2026 года в Украине произошло 7 008 боевых столкновений, то есть интенсивность вражеских штурмов выросла. В среднем фиксировалось более 300 боестолкновений в сутки, наибольшее количество боев – 317 – произошло 26 мая.
Также OBOZ.UA сообщал, в мае 2026 года Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над большей площадью территорий, чем российские войска смогли оккупировать за тот же период. Это первый такой месяц с 2023 года, который демонстрирует отрицательный баланс для армии РФ по показателям продвижения на фронте.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!