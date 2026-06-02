Переходят к локальным действиям: Трегубов рассказал, какие проблемы возникли у оккупантов с наступлением

Из-за недостатка сил оккупанты не могут проводить масштабные наступления одновременно на разных участках фронта. Поэтому россияне вынуждены отказываться от широкого наступления и сосредотачиваться на локальных операциях.

Видео дня

Об этом заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, нынешние возможности российской армии уже не позволяют реализовывать те планы, которые она имела в начале весенней наступательной кампании.

Трегубов отметил, что российское командование рассчитывало усилить давление за счет большого количества личного состава, интенсивного использования оружия и штурмовых групп. Однако сейчас, по его словам, этот подход уже не дает ожидаемого результата из-за недостатка ресурсов.

"У них уже нет того человеческого ресурса, который был раньше. Просто не хватает сил одновременно наступать на широком фронте – и возле Купянска, и на Лиманском направлении, и на других участках", – пояснил спикер.

Также он объяснил значение Боровой для российских планов. По его словам, поселок оккупанты рассматривают как направление, с которого можно продвигаться на юг в сторону Лимана и создавать давление на город с севера.

Напомним, в течение мая 2026 года в Украине произошло 7 008 боевых столкновений, то есть интенсивность вражеских штурмов выросла. В среднем фиксировалось более 300 боестолкновений в сутки, наибольшее количество боев – 317 – произошло 26 мая.

Также OBOZ.UA сообщал, в мае 2026 года Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над большей площадью территорий, чем российские войска смогли оккупировать за тот же период. Это первый такой месяц с 2023 года, который демонстрирует отрицательный баланс для армии РФ по показателям продвижения на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!