Напряжение на фронте возросло до максимума: в Минобороны подвели итоги мая в войне против РФ

В течение мая 2026 года в Украине произошло 7 008 боевых столкновений, то есть интенсивность вражеских штурмов выросла. В среднем фиксировалось более 300 боестолкновений в сутки, наибольшее количество боев – 317 – произошло 26 мая.

"Напряжение на линии фронта в последний месяц весны достигло максимальных показателей", – заявили в Министерстве обороны. Пресс-служба оборонного ведомства на своем сайте поделилась статистикой прошлого месяца.

Сколько обстрелов осуществило государство-агерсор РФ

Оккупанты били по всей линии соприкосновения и по мирным городам. Всего за май произошло более 96 000 российских обстрелов, из которых более 1 800 – из реактивных систем залпового огня.

В МО заявили, что противник увеличил количество воздушных ударов, "не имея значимых успехов на фронте и сталкиваясь с жестким сопротивлением Сил обороны".

В мае россияне применили 7 500 управляемых авиационных бомб, из них по позициям украинских защитников – почти 7 000. Это второй по количеству КАБов месяц с начала полномасштабного вторжения (больше было только в марте – 7 987).

Пресс-служба напомнила, что Украина в течение ближайших 10 месяцев ожидает первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с ракетами класса воздух-воздух большой дальности Meteor. Это даст Воздушным силам больше возможностей для противодействия российской авиации и КАБам.

Как писал OBOZ.UA, 31 мая наши воины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1410 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе (за все время полномасштабной войны) уже достигли 1 млн 365 тыс. 470 человек.

