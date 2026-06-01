Силы обороны отминусовали еще 1410 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на _ захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 365 тыс. _ человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 1 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 966), две боевые бронированные машины (24 659), 50 артиллерийских систем (43 037), одну РСЗО (1 820), 1 852 БпЛА оперативно-тактического уровня (322 179), девять наземных робототехнических комплексов (1 528).

Также уничтожено 384 единицы автомобильной техники и автоцистерн (101 621), пять единиц специальной техники (4 239).

Всего за сутки Россия потеряла 2 307 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 399 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 693 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Силы обороны атаковали Саратовский НПЗ, там вспыхнул масштабный пожар.

В Генштабе подтвердили поражение и рассказали о других уничтоженных целях врага.

