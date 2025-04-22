Перемирию окончательно конец: армия РФ возобновила атаки по всей линии фронта

Продолжается 1154-е сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. После объявленного российским диктатором Владимиром Путиным перемирия, которого оккупационная армия РФ так и не сдержала, враг возобновил атаки по всей линии фронта. Активнее всего оккупанты давят на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 22 апреля по состоянию на 16:00. По данным командования, с начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Противник с территории России нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Сосновка, Чернацкое, Проходы, Петрушевка, Братеница, Кучеровка, Большая Писаревка, Миропольское, Яструбщина, Эсмань, Белая Береза Сумской области. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Бояро-Лежачи, Петрушевка, Угроиды, Миропольское, Проходы Сумской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Загрызового и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отразили вражеские атаки.

На Лиманском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Новомихайловка и в направлениях Ольговки и Новосергеевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши защитники остановили три атаки противника в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

В Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики девять раз атаковали в районах Дачного, Дружбы, Щербиновки и Торецкого. Три столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сохраняется высокая активность неприятеля. Тридцать три раза в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Романовка, Старая Николаев. Девять столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в сторону Новополя, наши защитники успешно отразили обе попытки продвинуться вперед. Авиационные удары получили населенные пункты Гуляйполе и Новополь.

На Ореховском направлении враг сегодня провел четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское, Степногорск и Запорожье.

В Приднепровском направлении враг нанес авиаудара НАРами по району Ивановки, наступательных действий не проводил.

На Курском направлении в настоящее время уже зафиксировано 12 боевых столкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям сил обороны. Кроме того, совершил 192 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили в боях примерно 302 единицы вооружения и техники оккупационных войск России. Также отличили около 1130 захватчиков. По подсчетам на 22 апреля, на войне против Украины российская армия потеряла 943 060 окупантов (убитыми и ранеными).

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