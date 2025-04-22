Минус 1130 оккупантов и четыре танка за сутки: Генштаб скорректировал общие данные по потерям РФ

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили в боях примерно 302 единицы вооружения и техники оккупационных войск России. Также отминусовали около 1130 захватчиков.

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По подсчетам на 22 апреля, на войне против Украины российская армия потеряла 943 060 военнослужащих (убитыми и ранеными). Обновленную информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага – личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – объяснили в ведомстве.

Так, накануне защитники Украины сбили 118 российских беспилотников оперативно тактического уровня (всего 33 388).

Было уничтожено 26 артиллерийских систем (всех 26 689), 19 боевых бронированных машин (22 296), четыре танка (10 683), одно средство ПВО (1140) оккупационных сил РФ.

Кроме того, бойцы сожгли еще 134 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 45 458).

С начала же полномасштабной войны ВСУ уничтожили 3859 единиц спецтехники, 3148 крылатых ракет, 1367 РСЗО, 370 самолетов, 35 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" вместе со смежными подразделениями уничтожили две пусковые установки многофункционального ЗРК "Бук-М2" оккупантов. Враг использовал эту технику на одном из ключевых направлений фронта на востоке.

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