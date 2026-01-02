'Перерезать артерию жизни': в WSJ объяснили, почему Россия усилила удары по Одессе

В декабре российские войска значительно усилили атаки на Одессу и область. Под прицелом оказалась портовая инфраструктура этого ключевого для экспорта украинского зерна региона, погибли и получили ранения десятки людей.

Мотивы агрессора здесь просты: Россия стремится нанести как можно больший удар по экономике Украины. О цели Кремля в контексте террора Одессы пишет The Wall Street Journal.

Зачем Россия усилила атаки на Одессу и область

В декабре, констатирует издание, россияне усилили атаки на Одессу: ее в материале The Wall Street Journal. назвали "главным узлом экспорта зерна из Украины" и украинской "экономической артерией жизни". В результате вражеских ударов были повреждены инфраструктура, резервуары для хранения и объекты энергетики, погибли или получили ранения десятки людей.

И аналитики, отмечают в The Wall Street Journal, считают цель агрессора очевидной: Россия со все большим рвением ищет способы уничтожить экономику Украины.

"Они точно хотят отрезать Одессу и другие города от инфраструктуры. Они наносят удары и убивают и людей, и экономику, уменьшая наши экспортные возможности через морской коридор", – солидарен с оценками экспертов президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде он обсуждал с американским коллегой вопрос усиления украинской ПВО, в частности поставки новых ракет для систем Patriot. Трамп, по словам Зеленского, пообещал помощь, однако конкретики президент Украины не привел.

В The Wall Street Journal тем временем акцентировали на экономическом значении Одесской области для Украины.

"По данным Министерства развития громад и территорий Украины, около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем. По оценкам Министерства, шесть портов в Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов за 11 месяцев 2025 года. Украина научилась защищать эту торговлю, используя военно-морские дроны для сдерживания Черноморского флота России. Но пока администрация Трампа пытается найти способ прекратить конфликт, Россия усиливает воздушные атаки на юге, часто осуществляемые из Крыма, поскольку они не пролетают над сушей, где украинские средства ПВО перехватывают обстрелы от дронов и ракет", – говорится в материале.

Авторы материала также упомянули о данных, собранных Кайлом Гленом из британского Центра информационной устойчивости, согласно которым в 2025 году Россия во время ночных атак запустила около 52 тыс. беспилотников, тогда как в 2022-2024-м их было использовано примерно 14 тыс. И Одесса превращается в "главную мишень" для агрессора.

"Черное море, которое нас кормит и является неотъемлемой частью нашей экономики, также является нашим слабым местом", – констатировал украинский военный аналитик Александр Коваленко.

Министерство обороны России в своих декабрьских заявлениях о нападениях заявляло об атаках на украинскую транспортную и портовую инфраструктуру, которая якобы использовалась "в интересах украинских вооруженных сил".

И концентрация врага на Одессе привела к серьезным последствиям, которую журналисты сравнили с "осадой".

"С наступлением зимы, когда температура опустилась до нуля и ниже, одесситы потеряли свет, тепло и проточную воду на несколько дней. Город особенно уязвим к российским атакам на свою энергосеть, поскольку производит мало собственной энергии, полагаясь на импортируемую", – указано в материале.

Однако главной целью агрессора является даже не террор гражданского населения, а уничтожение украинской экономики, пишет The Wall Street Journal.

"Россия пытается уничтожить все ключевые элементы экспортных логистических цепочек. Они бьют по тому, до чего им легче всего добраться. И тогда, конечно, если посмотреть на экспортную логистику, Одесса – это последние ворота", – считает директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

По оценкам аналитиков, именно важные с точки зрения экономики цели нынче выходят на первый план на фоне усилий России достигать своей цели как на поле боя, так и в дипломатии.

Работает это в обе стороны. Ведь Украина на протяжении длительного времени атакует российские НПЗ, а недавно даже впервые поразила один из танкеров российского теневого флота в Средиземном море.

"Тем временем президент России Владимир Путин ответил, объявив о расширенной кампании атак на украинские порты и суда, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. "Это просто целенаправленная стратегия, направленная именно на экономическую составляющую, экспорт и экономику страны. Не только в портах, но и по всей стране. Это точно больше, чем просто один регион", – добавил Вовк", – указано в материале.

В рамки упомянутой логики ложатся также российские удары по украинской железной дороге: убытки от них только в 2025 году (а произошло более 1100 ударов по железнодорожной инфраструктуре за год) в "Укрзалізниці" оценили в минимум 5,8 млрд долларов.

"Вовк предупреждает, что если удары нарушат экспорт украинского зерна, покупатели могут искать стабильные поставки в других местах, что потенциально приведет к снижению цен на внутреннем рынке и оставит фермеров с меньшими средствами на удобрения и топливо. Общий объем производства может сократиться в долгосрочной перспективе, подрывая сельскохозяйственную отрасль Украины еще долго после окончания войны. Это одна из причин, почему Зеленский и другие украинские лидеры так стремятся получить больше систем противовоздушной обороны, говорят аналитики — они могут быть лучшим способом сохранить экономику", – резюмировали в WSJ.

