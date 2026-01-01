'Цели – наша энергетика': Зеленский отреагировал на новую атаку России на Украину и заявил о необходимости ПВО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел в новогоднюю ночь. Глава государства заявил, что Россия целенаправленно несет войну, запуская более 200 ударных дронов против Украины только за одну ночь.

Зеленский подчеркнул, что большинство БПЛА удалось сбить. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Террор на Новый год

По словам президента, российские террористы били по Волынской, Ривненской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областям. Основной целью путинских террористов была украинская энергетика.

Зеленский отметил, что на местах обстрелов работают спасатели и энергетики, чтобы восстановить электроэнергию после ударов.

"Убийства нужно остановить – пауз в защите жизни быть не может. Если удары не прекращаются даже в новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Мы рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя. Благодарен каждому и каждой за готовность быть с Украиной и работать ради нашей общей безопасности", – написал Зеленский.

Напомним, для Волынской области новый год начался с массированной атаки России. Враг направил ударные беспилотники на Ковель и Луцк.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

