Перевелся из ТЦК в боевую бригаду: в Донецкой области погиб майор Владимир Романчук из Коломыи. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой захватнической войне. На этот раз печальная весть пришла в Коломыю (Ивано-Франковская область).

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В Донецкой области погиб командир роты радиоэлектронной борьбы 141 отдельной механизированной бригады майор Владимир Романчук. В подразделении подчеркнули, что военный был верен присяге до последнего вздоха.

С глубокой грустью сообщаем: в бою за Украину погиб майор Владимир Романчук – командир роты радиоэлектронной борьбы 141 отдельной механизированной бригады. Владимир Васильевич родом из Ивано-Франковской области.

В 2016-2017 годах военный выполнял боевые задания в зоне АТО. Затем проходил службу в Коломыйском РТЦК, а в 2024 году присоединился к нашей бригаде, где командовал подразделением РЭБ.

"Он погиб на Донбассе. На передовой, во время выполнения боевого задания. Вечная память воину. Искренние соболезнования родным и близким. Не забудем. Не простим", – подчеркнули в бригаде.

Ранее стало известно, что в субботу, 12 апреля, погиб во время выполнения боевого задания на фронте. пилот Павел Иванов. Военнослужащий совершал рискованный полет, выполняя задачи в условиях высокой опасности. Все обстоятельства трагедии выясняет межведомственная комиссия, которая уже начала расследование.

В воскресенье, 30 марта, после тяжелого ранения скончался военный из Волыни Максим Сущук. 7 июня 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Торское Донецкой области военный получил тяжелое огнестрельно-осколочное ранение головы. Долгое время он боролся за жизнь, но, к сожалению, сердце защитника остановилось.

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