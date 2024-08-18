'Перевернули войну с ног на голову': в CNN проанализировали молниеносную операцию ВСУ на Курщине

Силы обороны Украины перевернули российское полномасштабное вторжение с ног на голову, когда начали операцию в Курской области страны-агрессора. Армия РФ вынуждена перекидывать на Курщину тысячи своих военных с оккупированной территории внутри Украины.

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Об этом пишет издание CNN. Журналисты назвали операцию ВСУ на территории России молниеносной.

По словам американских чиновников, с которыми пообщались журналисты, тысячи оккупантов российское командование отозвало с фронта в Украине, чтобы противостоять угрозе на границе. Также российскому диктатору Владимиру Путину пришлось ввести призывников, нарушив свое обещание не использовать их на передовой.

Эксперты в комментарии CNN сказали, что смелая попытка Украины прорвать границу России, спланированная в полной секретности, ошеломила даже ближайших союзников Киева, включая Соединенные Штаты, изменив правила игры в войне, которая длится уже более двух лет.

"Но осле месяцев отступления, потери позиций в изнурительных боях на своей собственной территории, как украинцы смогли застать Москву врасплох и проникнуть на территорию России? Во-первых: превосходная оперативная безопасность. Ничего об операции не просочилось. Судя по видео с земли и спутниковым снимкам их продвижения, передвижения войск казались учениями или оборонительным укреплением", – говорится в материале.

Натия Сескурия, научный сотрудник Королевского объединенного института исследований обороны и безопасности Британии (RUSI) сказала, что Украина этой операцией показала, что готова на крайние меры для защиты.

"Украинцы продемонстрировали, что могут успешно провести такую ​​секретную и значительную операцию, что они могут проникнуть на территорию России, так что это больше не красная линия, и они по-прежнему очень преданы борьбе за свою страну, что нет такого понятия, как усталость от войны, и они готовы принять эти, в некотором роде, крайние меры ради защиты своей страны", – подчеркнула она.

Она отметила, что ключевым с точки зрения успеха Украины было то, что ВСУ удалось достаточно легко проникнуть на российскую территорию почти без сопротивления. Это было полной неожиданностью для россиян, и это демонстрирует, что российские спецслужбы действительно не смогли предвидеть никакого рода украинского вторжения в регион.

Среди детальной подготовки были точные разведданные о готовности и возможностях российских подразделений на границе, а также о количестве препятствий, которые им предстояло преодолеть, от минных полей до танковых ловушек – их было немного.

Украинские силы также использовали детальное знание географии для начала атаки, используя лесополосы для укрытия и дороги для скорости. Только в последние дни перед началом вторжения командиры были проинформированы о миссии.

Обнаружив слабые места российской обороны, первые украинские части днем 6 августа ворвались в Курскую область. Десятки российских солдат сдались в плен на пограничном пункте "Суджа".

Этот населенный пункт является важным транзитным пунктом для поставок газа из России в Европу через Украину.

Во время операции украинские военные использовали скоростные бронированные машины Strykers и Marders. Небольшие мобильные группы спецназовцев быстро рассредоточились в десятках мест, пока российские военные пытались оценить силу штурма.

"Ключ к их успеху: противовоздушная оборона и вспомогательная артиллерия, а также постановка препятствий для предотвращения связи российских военных. Теплозащита бронежилетов также помогала солдатам избегать беспилотников, обнаруживающих тепло", – пишет издание.

Сескурия отметил, что вторжение Украины является частично мерой самообороны, потому что Курская область из-за своего расположения много раз использовалась для запуска ракет по территории Украины.

"Стратегическая цель заключалась бы в том, чтобы отвлечь российские силы от наступательных операций в Донецкой области, где россияне достигли определенных успехов в последние месяцы... это было бы очевидным намерением, чтобы ослабить военное давление на Украину", – сказал он.

По словам эксперта, эта операция может обеспечить Украине "лучшую переговорную позицию, когда речь идет о любых мирных переговорах в будущем".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что наступление ВСУ в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они должны признать, что недооценивали военный потенциал Украины.

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