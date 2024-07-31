Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Белецкий дал комментарий по запросу "Цензор.Нет" о публичном обращении военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады о переводе на другую должность комбрига Е.Ишкулова:

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"Еміль - мій бойовий побратим і особистий друг.

Бойове товариство – це те, що створює довіру на війні, і насправді рухає людьми в бою. Майже рік 3-тя штурмова бригада та 80-та десантно-штурмова бригада воювали під Бахмутом, наступали на Кліщіївку та Андріївку, і тоді я познайомився з комбригом полковником Емілем Ішкуловим.

Ми завжди були впевнені за фланг, який прикривали десантники Ішкулова. Ми завжди знали, що у важкій ситуації, 80-та десантно-штурмова прийде на допомогу, підтримає вогнем, і так само для нас була честь прийти їм на допомогу. Ми знали, що інформація, яку дає командування 80-ки – достовірна та перевірена, що там ніколи не будуть брехати, що взяли позицію, якщо наших там нема, ніколи не підставлять, і відповідають за свої рішення. Ми знали, що 80-та бригада високо боєздатна, оскільки довіра там побудована в усіх ланках управління.

Саме тому, я поважаю полковника Ішкулова, і вважаю його одним з кращих бойових командирів бригад ЗСУ, а це ключова посада на війні, оскільки тільки комбриг відповідає за все – і за свою полосу, і за своїх людей, і за приданих, і за озброєння, і за забезпечення, і за звіти та доповіді, і за боєздатність, і за знищення ворога. На жаль, таких всебічно підготовлених комбригів у нас гостро не вистачає на багатьох напрямках. Тому я з подивом почув, що комбрига переводять на іншу посаду.

Сподіваюсь що відбулася помилка і ми не розкидуємося найкращими бойовими оіфцерами в критичний момент війни. Сподіваюся що комбриг буде повернутий туди, де він зможе максимально реалізувати свої лідерські якості та досвід для розгрому ворога та зупинки масштабного наступу окупантів. Повернутий в рідну бригаду".