Перевозит до 300 кг груза: в ВСУ показали испытания наземного дрона "Термит". Видео
Житомирские десантники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ получили от украинцев наземный дрон "Термит". На приобретение минимотолиги сбрасывались всей страной, говорят воины 95-й ОДШБр.
"Термит" может на себе вывезти до 300 кг. То есть на нем можно довезти БК и провизию до позиции или вывезти раненых.
"Термит настолько проходим, что он может легко переехать поваленное дерево, любые ямы и холмы на дороге. Мы уже протестировали его на полигоне, показывает очень хороший результат. Теперь он будет помогать нам на передовой", – рассказали десантники и показали испытания техники.
95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада – это военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Она была создана как 95 учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. Десантники бригады неоднократно участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН.
Весной 2014 года 95 ОДШБр в числе первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а затем на других различных участках фронта на всем востоке Украины. Также бойцы 95 ОДШБр принимали участие в первом бою и затем в обороне Донецкого аэропорта.
Как сообщал OBOZ.UA, большинство сбитых над Херсонщиной в ночь 6 апреля дронов-камикадзе – на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады. Воины из этих мобильных групп уничтожили шесть из семи сбитых над регионом "Шахедов". Моменты напряженной ночной работы мобильных огневых групп смотрите здесь.
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