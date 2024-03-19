Пережила первый удар, но вторая ракета ее убила: что известно о погибших во время массированного ракетного обстрела Одессы

Во время российской ракетной атаки по Одессе 15 марта погиб 21 человек. Враг запускал по городу "Искандеры" с интервалом в 10-15 минут. Среди погибших – полицейские, спасатели, сотрудники скорой, примчавшиеся на помощь после первого взрыва. Также погибли граждане, жившие и работавшие в этом районе.

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Услышала крик: "Вызывайте скорую!"

Среди погибших во время ракетной атаки в Одессе 15 марта – Светлана Михайленко (Фаюк). Этой осенью ей должно было исполниться 40 лет.

В тот день Светлана была дома, их семья снимала квартиру в доме на ул. Дачи Ковалевского.

"Я ей позвонила после того, как услышала, что был прилет. Она взяла трубку. Я спросила, как у них ситуация? Светлана рассказала, что только что был прилет и в доме все упало. Я просила ее не отключать телефон, чтобы я ее все время слышала. Потом она говорит, что за ней пришли военные и всех выводят, и муж Сергей уже подъехал. После этого телефон выключился. Я тогда набрала Сергея, он сказал, что уже на месте. И тут я слышу второй взрыв, а потом крик Сергея: "Вызывайте скорую!" И все", – со слезами вспоминает младшая сестра погибшей Татьяна.

Светлана еще была жива, ее отвезли в больницу. Но, к сожалению, спасти его не удалось.

Похоронили Светлану в родном селе Николаевка в понедельник, 18 марта. У женщины остались муж, родители, сестра и сын, которому 19 марта исполнилось 17 лет.

Сестра рассказывает, что в селе у Светланы с мужем есть квартира и их давно звали уехать из Одессы. Но Светлана не хотела оставлять мужа, который там работает.

Сама Светлана окончила техникум пищевой промышленности, после этого работала в лаборатории на заводе по производству сыра. Затем – в магазине в Одессе, а в последнее время занималась домашним хозяйством.

"Всегда с улыбкой, всегда положительный"

Погиб также 61-летний Александр Березный. В последние годы он работал заместителем директора по хозяйственной части одного из детских санаториев в Одессе, как раз на 16-й линии, куда россияне и направили несколько ракет.

Ранее Александр Зосимович 10 лет работал в высшем профессиональном училище Национального университета "Одесская политехника" в городе Березовка, где он родился и вырос.

В училище Александр Березный работал мастером производственного обучения, заведовал гаражом, а также был инструктором по вождению. Здесь его хорошо помнят и постоянно называют "наш Александр Зосимович".

"Мы запомнили его веселым, где бы он ни появлялся, всегда с улыбкой, всегда положительный. Студенты его уважали и любили. Несколько лет назад наше училище получило автобус "Газель", и Александр Зосимович на пару с другим водителем возили наших детей на экскурсии в Киев, мы выезжали на международные выставки. И на него всегда можно было положиться, потому что он был очень ответственный", – рассказали в училище.

Первая жена Березного умерла, и он женился во второй раз, уже когда работал в училище. Его вторая жена Валентина Николаевна работала мастером производственного обучения у будущих поваров.

Он стал отцом для сына Валентины, мальчик его очень полюбил. Да и у самого Александра Зосимовича двое детей – сын и дочь, они уже взрослые, дочь работает врачом в Днепре.

Около трех лет тому назад Александр Зосимович с женой купили квартиру в Одессе и переехали туда. Он пошел работать в санаторий, а жена нашла работу мастером в другом училище.

У погибшего остались, кроме жены и детей, еще братья и сестры, потому что он сам вырос в многодетной семье.