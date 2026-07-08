"Пережили ад в 2022 году": появились данные о супругах, погибших в результате российского удара по АЗС в Харьковской области. Фото

В результате удара по АЗС в Изюме 5 июля Россия убила супругов – Сергея и Ирину. К моменту начала полномасштабного вторжения РФ они жили в селе Каменка и смогли вырваться из-под оккупации.

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Пережив в 2022 году адские испытания после освобождения Харьковщины, Сергей и Ирина вернулись на родную землю, но враг догнал их спустя годы. О гибели супругов сообщил житель Каменки Дмитрий Сенчук.

Что известно о супругах, убитых Россией

Жители села Каменка, Сергей и Ирина, 5 июля находились на автозаправке в Изюме, по которой нанесли удар оккупанты.

"Только подъехали к АЗС в Изюме, чтобы заправиться… Не суждено было. Пережили ад в 22-м году, выжили, спаслись… После деоккупации вернулись на родную землю. Работали, восстанавливали, делали всё, чтобы продолжать жизнь в родном селе. Но россияне оборвали жизни людей, которые просто любили свою маленькую Родину и любили жизнь", – написал Сенчук.

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Он добавил, что Сергей и Ирина были добрыми и светлыми людьми, которые "всегда встречали с улыбкой".

"Такие настоящие… Мы будем их помнить именно такими. На данный момент они считаются без вести пропавшими. Потому что идентифицировать фрагменты тел, которые были найдены на территории АЗС после попадания российского снаряда, невозможно. Нужно дождаться результатов ДНК-экспертизы, чтобы официально признать Ирину и Сергея погибшими. Вечная память погибшим. Родным — терпения и сил пережить такую страшную утрату", – отметил мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля Россия нанесла ракетный удар по АЗС в Изюме. Тогда сообщалось, что погиб мужчина, пострадали две женщины.

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