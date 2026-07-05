Россия нанесла ракетный удар по АЗС в Изюме: погиб мужчина, пострадали две женщины. Фото

Днём 5 июля оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, ещё три женщины получили ранения и были госпитализированы.

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Под вражеским ударом оказалась АЗС. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, в результате ракетного удара погиб один мужчина. Пострадали 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины, которые были госпитализированы.

В результате атаки разрушено здание автозаправочной станции. Огонь охватил операторскую, газозаправочную станцию и автомобили.

Также известно, что в результате удара были повреждены пять автомобилей.

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Напомним, что вечером российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов, нанеся удар по отделению №7 "Новой почты". Компания сообщила о гибели одного из своих сотрудников и пообещала оказать поддержку его семье. Также был нанесен удар по гражданскому предприятию в Харькове. На месте работали спасатели, экстренные службы и правоохранители.

Также OBOZ.UA сообщал, что 4 июля утром российские оккупационные войска атаковали дронами газодобывающий объект Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В месте прилета возник пожар, в результате атаки работа предприятия остановлена.

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