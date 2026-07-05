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Россия нанесла ракетный удар по АЗС в Изюме: погиб мужчина, пострадали две женщины. Фото

Мария Дрофич
War
2 минуты
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Последствия ракетного удара
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Днём 5 июля оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, ещё три женщины получили ранения и были госпитализированы.

Под вражеским ударом оказалась АЗС. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Сообщение Олега Синегубова

По предварительным данным, в результате ракетного удара погиб один мужчина. Пострадали 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины, которые были госпитализированы.

В результате атаки разрушено здание автозаправочной станции. Огонь охватил операторскую, газозаправочную станцию и автомобили.

Также известно, что в результате удара были повреждены пять автомобилей.

Последствия ракетного удара
Последствия ракетного удара
Последствия ракетного удара
Последствия ракетного удара
Последствия ракетного удара
Последствия ракетного удара

Напомним, что вечером российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов, нанеся удар по отделению №7 "Новой почты". Компания сообщила о гибели одного из своих сотрудников и пообещала оказать поддержку его семье. Также был нанесен удар по гражданскому предприятию в Харькове. На месте работали спасатели, экстренные службы и правоохранители.

Также OBOZ.UA сообщал, что 4 июля утром российские оккупационные войска атаковали дронами газодобывающий объект Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В месте прилета возник пожар, в результате атаки работа предприятия остановлена.

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