Россия атаковала газодобывающий объект в Полтавской области: что известно о последствиях

4 июля утром российские оккупационные войска атаковали дронами газодобывающий объект Группы Нафтогаз в Полтавской области. Наместе прилета возник пожар, в результате атаки работа предприятия остановлена.

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Об этом сообщили в Группе Нафтогаз. Пострадавших в результате атаки нет, работники находились в укрытии.

Что известно

"Сегодня утром российские дроны нанесли удар по одному из газодобывающих активов Группы "Нафтогаз" в Полтавской области", — говорится в сообщении.

На месте нападения возник крупный пожар.

Отмечается, что работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно.

В результате атаки люди не пострадали – все работники находились в укрытии.

Враг атакует этот объект не впервые

Этот объект российские оккупанты уже неоднократно атаковали. Это свидетельствует о том, что россияне систематически наносят удары по газодобыче, пытаясь сократить добычу Украины и затруднить подготовку к отопительному сезону.

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